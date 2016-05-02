95047

Furto al liceo: rubati otto computer

E’ accaduto nel corso del fine settimana appena trascorso. Indagano i carabinieri

Cronaca
95047.it FLASH: Hanno mandato in frantumi una delle finestre dell’istituto ed hanno fatto irruzione al primo piano: dopodiché sono andati a colpo sicuro verso uno dei laboratori rubando via 8 personal computer.  E’ accaduto nel fine settimana scorso al liceo scientifico “Enrico Fermi”.  Ad agire, almeno due persone.
I carabinieri, in queste ore, stanno visionando le telecamere a circuito chiuso della scuola per tentare di risalire ai possibili autori del furto.

