Furto al liceo: rubati otto computer

E’ accaduto nel corso del fine settimana appena trascorso. Indagano i carabinieri

95047.it FLASH: Hanno mandato in frantumi una delle finestre dell’istituto ed hanno fatto irruzione al primo piano: dopodiché sono andati a colpo sicuro verso uno dei laboratori rubando via 8 personal computer. E’ accaduto nel fine settimana scorso al liceo scientifico “Enrico Fermi”. Ad agire, almeno due persone.

I carabinieri, in queste ore, stanno visionando le telecamere a circuito chiuso della scuola per tentare di risalire ai possibili autori del furto.