Furto devastante alle Poste della Zona Industriale a Catania

Chi ha agito lo ha fatto con l'ausilio di un escavatore

95047.it FLASH: Colpo grosso alle Poste della Zona Industriale di Catania. L'episodio, sul quale indaga la polizia, è avvenuto la notte scorsa. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro. La parete in cemento armato nella quale si trovava il Postamat è stato totalmente scardinato: completamente distrutto. Di certo (e non sarebbe la prima volta) i soliti ignoti di turno hanno agito con l'ausilio di un escavatore.