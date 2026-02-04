Furto di batterie d’auto a Paternò: segnalazioni in zona San Biagio, “non è un caso isolato”

Paternò (CT) – Arrivano segnalazioni relative a furti di batterie d’auto nella zona San Biagio, a Paternò.Secondo quanto riferito da un cittadino, ignoti avrebbero asportato la batteria di un’auto reg...

Paternò (CT) – Arrivano segnalazioni relative a furti di batterie d’auto nella zona San Biagio, a Paternò.

Secondo quanto riferito da un cittadino, ignoti avrebbero asportato la batteria di un’auto regolarmente parcheggiata in via Giaconia, angolo via Benevento, senza evidenti segni di effrazione. La batteria era stata acquistata da pochi mesi, rendendo il danno ancora più significativo.

Recandosi presso un rivenditore per la sostituzione, il cittadino avrebbe appreso che anche altre persone avrebbero segnalato episodi analoghi, facendo ipotizzare che non si tratti di un caso isolato.

Si tratta di un tipo di furto rapido e silenzioso, che spesso passa inosservato anche in zone abitate, motivo per cui cresce l’attenzione tra i residenti.

La segnalazione ha l’obiettivo di informare e mettere in guardia gli automobilisti, invitando a prestare attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.