Furto e ricettazione: denunciato un 33enne “tradito” dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari hanno denunciato un 33enne del posto perché indiziato dei reati di “furto aggravato” e “ricettazione”.

I militari dell’Arma sono stati impegnati nella ricerca dei responsabili di due reati, consumati a distanza di pochi giorni, per i quali si sono subito attivati mettendosi sulle tracce di un “particolare” modus operandi che è emerso da due denunce di furto di veicoli: entrambi gli episodi delittuosi si erano consumati nel centro cittadino in pieno giorno.

Nel primo caso, il proprietario di una Fiat Seicento ha dichiarato che ignoti avevano rotto il finestrino della sua autovettura rubando dall’abitacolo 3 motoseghe con motore a scoppio. La seconda denuncia, invece, riguardava il furto di un ciclomotore Piaggio “Si”, parcheggiato in pubblica via.

I Carabinieri hanno subito dato corso a serrate indagini, visionando molteplici immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, del Comune, di privati cittadini e di esercizi commerciali, presenti in zona.

I filmati acquisiti immortalavano un 33enne mirabellese, già noto alle Forze dell’Ordine, nell’atto di rompere il finestrino dell’autovettura ed asportare gli attrezzi presenti all’interno.

I Carabinieri, pertanto, dopo aver raccolto elementi che facevano presumere le responsabilità del 33enne in ordine al furto degli attrezzi, hanno focalizzato l’attenzione su di lui e, nel corso delle attività di ricerca del Piaggio rubato, lo hanno rinvenuto nella sua disponibilità.

Per il mirabellese sono scattate così le denunce, riferibili ai due singoli episodi, per furto aggravato e ricettazione