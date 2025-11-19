Furto lampo a Catania, ma il Gps tradisce i ladri: moto ritrovata a Librino

La Polizia di Stato ha recuperato una moto di grossa cilindrata rubata, nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio, in piazza Abramo Lincoln.Le indagini che hanno portato al ritrovamento del mezzo a due...

La Polizia di Stato ha recuperato una moto di grossa cilindrata rubata, nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio, in piazza Abramo Lincoln.

Le indagini che hanno portato al ritrovamento del mezzo a due ruote sono state eseguite, sinergicamente, dai poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” e “Librino, i quali, grazie ad alcuni accertamenti incrociati e alla conoscenza capillare del territorio, hanno risolto la vicenda nel giro di qualche ora.

A chiedere aiuto ai poliziotti è stato il proprietario della moto che aveva parcheggiato il mezzo in piazza Abramo Lincoln con il blocca sterzo regolarmente inserito per poi spostarsi nella zona per sbrigare alcune faccende familiari. Tornato sul posto, l’uomo non aveva più trovato la moto e, immediatamente, si era rivolto al Commissariato “Borgo Ognina”, presentando la denuncia e fornendo agli agenti tutti elementi utili per avviare le ricerche.

Attraverso il Gps, il proprietario si era accorto che la moto era in movimento tra le vie della città. I poliziotti hanno tracciato gli spostamenti del mezzo, delineando il percorso seguito dal conducente e la sua direzione verso il quartiere Librino. Per questa ragione, sono stati allertati i colleghi del Commissariato Librino che hanno effettuato un pattugliamento della zona, riuscendo a rintracciare la moto in un’area garage di un condominio di viale Moncada.

Recuperato il mezzo, è stato subito informato il proprietario che è rientrato in possesso della moto e manifestato tutta la sua gratitudine ai poliziotti per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore del furto e al titolare del garage.