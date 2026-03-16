Futura Studio trionfa al Campionato Regionale: Carla Cifalinò vince e conduce la scuola di danza al successo

Grande soddisfazione per la scuola di danza Futura Studio Danza, che torna dai Campionati Regionali Latin Style con numerosi titoli, podi e finali. Un risultato che premia il lavoro costante svolto in sala prove e la dedizione di atleti e insegnanti.

La scuola, guidata dall’insegnante Francesca Sciurello, continua infatti a distinguersi per la qualità della formazione offerta ai giovani ballerini. Con passione, competenza e grande attenzione ai dettagli, Francesca Sciurello insieme al suo staff di trainer accompagna quotidianamente gli atleti in un percorso di crescita tecnica e personale, aiutandoli a sviluppare talento, disciplina e spirito di squadra.

Futura Studio Danza rappresenta un ambiente positivo e stimolante, dove ogni allievo può migliorare costantemente e affrontare le competizioni con determinazione e sicurezza. L’armonia del gruppo, la preparazione tecnica e l’impegno hanno permesso agli atleti di esibirsi al meglio delle loro capacità, portando sul parquet performance di alto livello.

Tra i risultati più prestigiosi spiccano i titoli di Campioni Regionali Latin Style e Danze Latino Americane di Coppia conquistati da:

Carla Cifalinò , nella categoria 19/34 classe B;

Greta Rapisarda , categoria 8/9 classe D;

Giorgio Nicolosi e Carla Condorelli , categoria 12/13 D1;

Diego Minissale e Rachele Truglio , categoria 8/9 D2;

Gabriele Borzì e Vittoria Castelli, categoria 4/7 D3.

Ottimi risultati anche per i Vicecampioni Regionali:

Adele Scorciapino (14/15 D);

Tommaso Rapisarda e Maria Scorciapino (12/13 D1);

Filippo Condorelli e Giorgia Camonita (8/9 D3);

Luca Ottone e Roberta Guarnera (10/11 D3);

Francesco Nicolosi e Greta Rapisarda (8/9 D1);

Christopher Cariola e Alessandra Di Perna (12/13 D2).

Sul terzo gradino del podio si sono classificati:

Giorgia Bellia (4/7 D);

Claudia Sinatra (14/15 D);

Daniele Pino e Lucia Cariola (10/11 D2).

Importanti anche i piazzamenti in finale per: Giorgia Di Perna, Rachele Truglio, Andrea Castelli e Aurora Palumbo, Matteo Minissale e Alba Condorelli, Francesco Gulisano e Alice Miceli, e Lucia Cariola.

Si sono fermati invece in semifinale Ginevra Migliore, Aurora Rubino, Alessia Pappalardo e Flavia Rizzo, confermando comunque l’ottimo livello competitivo degli allievi della scuola.

Momento particolarmente emozionante anche nel settore paralimpico, dove Emmanuel Aureliano, accompagnato dalla dama Mariateresa Costanzo, ha regalato al pubblico una performance intensa e coinvolgente. Molto apprezzata inoltre l’esibizione nella categoria 19/34 AS dell’atleta Giada Palumbo, che ha conquistato la platea con eleganza e presenza scenica.

Il bilancio della competizione è dunque estremamente positivo per Futura Studio Danza. I risultati ottenuti rappresentano non solo un traguardo sportivo, ma anche la dimostrazione di quanto impegno, passione e lavoro di squadra possano trasformarsi in successi concreti. La scuola guarda ora ai prossimi appuntamenti con entusiasmo, pronta a continuare a far crescere nuovi talenti della danza sportiva.