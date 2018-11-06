GADGET CONTRAFFATTI AL CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI: 4 PERSONE DENUNCIATE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto del cantante Claudio Baglioni presso il Palasport di Acireale, hanno svolto un servizio a contrasto della contraffazione dei...

In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo 4 soggetti, tutti di origine napoletana, che, nei pressi del Palazzetto, vendevano agli avventori sciarpe colorate che riproducevano il volto e il logo dell’artista.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.

I soggetti sono stati pertanto denunciati alla locale autorità giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che, negli ultimi quattro mesi, ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di 18 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.