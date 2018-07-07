GAETA: PORTA LA MOGLIE (IN FOTO) A GUARDARE IL MARE, IL GESTO D'AMORE INFINITO DI UN ANZIANO

C’è una foto che sta facendo il giro del web nelle ultime ore: un uomo seduto nel lungomare di Gaeta che osserva il mare, accanto a lui, una foto.Quella della defunta moglie. Un’immagine potente che s...

C’è una foto che sta facendo il giro del web nelle ultime ore: un uomo seduto nel lungomare di Gaeta che osserva il mare, accanto a lui, una foto.

Quella della defunta moglie. Un’immagine potente che spezza il cuore. Un gesto che scalda il cuore, d’altri tempi.

La foto è stata pubblicata da Giorgio Moffa nel suo profilo facebook dove scrive “Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l’ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo”.

La notizia è finita su tutti i quotidiani online.