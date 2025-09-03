Galvagno: "Mi Butterei dal castello, non dal cassonetto"

Errore nel comunicato lanciato da una agenzia."Non ho detto che mi butterei nel cassonetto di Paternò ma dal castello di Paternò, se mai dovessi farmi corrompere per un abito, ma neppure per tutto l’o...

Errore nel comunicato lanciato da una agenzia.

"Non ho detto che mi butterei nel cassonetto di Paternò ma dal castello di Paternò, se mai dovessi farmi corrompere per un abito, ma neppure per tutto l’oro del mondo". Lo ha sottolineato il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, tornando a parlare dell'inchiesta che lo vede coinvolto per corruzione. Nei giorni scorsi, per un errore, era stato scritto: "Mi butterei nel cassonetto di Paternò" ma la frase esatta era: "Piuttosto mi getterei dal castello di Paternò".