Game, set, match: il Tennis Club Romano promosso in D1

E’ un buon momento per tutto il movimento paternese della racchetta: e questo successo ne è la conferma ulteriore

95047.it Un risultato importante. In tempi di magra (agonisticamente parlando) il Tennis Club Romano è riuscito nell’impresa di cogliere il salto in D1. E più della categoria, ancora più di qualsiasi risultato, questa promozione rappresenta la dimostrazione che il movimento tennistico paternese sembra essere davvero in netta ripresa. Vale per il Tennis Club Romano del presidente Maurizio Romano così come per le altre realtà cittadine. A comporre la squadra capace di balzare in D1 sono stati Massimo Romano, Gabriele Paternò, Marcello Prezzavento, Salvo Scaccianoce, Salvo Conti, Giuseppe Lombardo, Matteo Sanfilippo e Gaetano Paternò.

Il calendario della competizione (clicca per ingrandire)

Dopo aver raggiunto la seconda posizione del girone, è arrivata la qualificazione ai play off. Ogni match si disputava sulla distanza di tre singolari e un doppio. Un cammino non facile e complicatosi anche per via dell’infortunio al polso di uno degli elementi più rappresentativi della squadra: Gabriele Paternò, costretto a saltare tre match fondamentali, tra cui la gara di andata dei play-off contro il nuovo Matchball Modica. Perdipiù nella finale di ritorno, Scaccianoce è stato costretto al forfait per via di uno stiramento. Il suggello è arrivato, però, nel doppio con la coppia Romano-Paternò che ha chiuso i giochi promozione in due set. Un trionfo, è davvero il caso dirlo, ottenuto non solo contro un coriaceo avversario ma anche contro la sfortuna.