GARA CLANDESTINA DI CAVALLI TRA RAGALNA E NICOLOSI, GIRO DI SCOMMESSE DA 120.000 EURO

Un video pubblicato sul social 'Tik Tok' ha diffuso i dettagli dell'ultima corsa clandestina di cavalli che ha avuto luogo sull'Etna, nelle strade tra i Comuni di Nicolosi e Ragalna. A contendersi il...

Un video pubblicato sul social 'Tik Tok' ha diffuso i dettagli dell'ultima corsa clandestina di cavalli che ha avuto luogo sull'Etna, nelle strade tra i Comuni di Nicolosi e Ragalna.

A contendersi il premio finale due scuderie ‘fai da te’, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo ‘Lampo’, cavallo che fa capo al primo gruppo, e ‘Agente Segreto’ che invece rappresenta il secondo: tutti e due sono equini purosangue e pluridecorati, Agente Segreto ha alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al derby d’Italia.

Alla fine ha vinto il cavallo nero, un purosangue non più di giovane età che ha permesso alla scuderia di Picanello di avere la meglio su quella di San Cristoforo, entrambi quartieri popolari del capoluogo etneo.

Da indiscrezioni circolate in ambienti investigativi è emerso che in palio vi erano oltre 100 mila euro.