GARA DI SOLIDARIETÀ PER DENISE AFFETTA DA LEUCEMIA: DOVRÀ FARE UN TRAPIANTO DI MIDOLLO ALL’ESTERO

Giuseppe D'Amanti si trova di fronte alla sfida più grande della sua vita: salvare la vita di sua figlia, Denise, che da 11 anni combatte una battaglia coraggiosa contro la leucemia. Denise, una giovane donna di 28 anni, ha affrontato numerose prove e tribolazioni durante la sua lotta contro questa terribile malattia.

La storia di Denise è una di resilienza e determinazione, ma anche di dolore e sofferenza. Da quando è stata diagnosticata nel marzo del 2013, ha subìto trattamenti intensivi, tra cui interventi chirurgici, chemioterapia, trapianti di midollo osseo e terapie sperimentali come le cellule CAR-T. Nonostante la sua forza e il lavoro instancabile dei medici e degli infermieri, Denise ha affrontato sette guarigioni seguite purtroppo da altrettante ricadute devastanti.

L'ultima diagnosi è arrivata nell'ottobre del 2023, quando, sotto le cure di un eminente medico italiano, è stata diagnosticata una ricaduta di leucemia extra midollare, mentre era in trattamento per la leucemia linfoblastica acuta. Il medico ha comunicato a Giuseppe e Denise una notizia devastante: non c'era più nulla da fare, e la morte sembrava essere l'unica prospettiva.

Ma Giuseppe non si è arreso. Determinato a trovare una cura per sua figlia, ha rivolto gli sguardi verso centri medici all'avanguardia in tutto il mondo. È stato così che ha scoperto che un centro nel nord Italia aveva riportato la malattia in remissione, ma che era necessario un ulteriore trattamento mediante trapianto di midollo per consolidare questa condizione. Tuttavia, questa opzione non era disponibile in Italia.

La speranza è arrivata dagli Stati Uniti e da Israele, dove trattamenti innovativi offrono la possibilità di combattere la leucemia in modi nuovi e promettenti. Tuttavia, il costo di questi trattamenti è proibitivo: oltre 800.000 dollari. Una somma che Giuseppe, nonostante tutti i suoi sforzi e risparmi, non può permettersi da solo.

È per questo che si rivolge al mondo con un appello commovente: chiede aiuto e sostegno per salvare la vita di sua figlia. Con il cuore spezzato, lancia una campagna di raccolta fondi, affidandosi alla generosità di chiunque possa offrire anche un piccolo contributo.

Denise non è solo la figlia di Giuseppe, ma una giovane donna che ha tanto da dare al mondo. La sua vita è preziosa, e insieme possiamo fare la differenza. Non lasciamo che questa malattia porti via un'altra vita innocente. Uniamoci e doniamo speranza a Denise e a sua famiglia in questa lotta contro il tempo.

CLICCA QUI PER FARE LA DONAZIONE