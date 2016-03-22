“Gara post-incidenti stradali: le buste non sono state ancora aperte”

La denuncia dei consiglieri Faranda, Mannino, Rau e Valore: “C’entra qualcosa con la pulizia della Scalinata?”

95047.it Di seguito, la nota a firma dei quattro consiglieri comunali di minoranza:

"Siamo seriamente preoccupati per quanto ancora una volta è costretta a subire la nostra Città con il consenso di alcuni amministratori e/o consiglieri ormai allineati ed asserviti al Sindaco Mangano.

Infatti nonostante in data 13.11.2015 sia stato pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati all'espletamento del servizio di ripristino post-incidente stradale, ancora ad oggi, ed in modo del tutto ingiustificabile, non si è provveduto all'apertura delle buste pervenute al responsabile del settore polizia Municipale già in data 23.11.2106.

Succede dunque che per più di 4 mesi, le offerte di partecipazione contenente la relazione tecnica e l'idonea professionalità, restano invase ed inascoltate.

Ad aggravare maggiormente questa vicenda è la condotta poco trasparente dell'amministrazione, che nell'attesa di una definitiva ed ufficiale aggiudicazione, demanda al libero arbitrio di qualcuno, la scelta dell'Azienda che interviene ad esplicare momentaneamente il servizio nelle "costrette" more dell'aggiudicazione ufficiale.

Consumato il danno arriva puntualmente anche la beffa, che inesorabilmente colpisce la nostra collettività, la quale assiste ad un insolito e gratuito intervento di pulizia della Scalinata, dalle scritte ingiuriose e dai graffiti volgari; proprio a ridosso dell'aggiudicazione della gara sopracitata che dopo 4 mesi finalmente partorirà il tanto atteso esito...sperando che questo poco o nulla abbia a che vedere con la opinabile operazione di pulizia della Scalinata che apparentemente sembrerebbe gratuita. Confidiamo in una risoluzione che permetta alla trasparenza ed alla legalità di avere la meglio..."