GARAGE IN FIAMME A GRAMMICHELE: DISTRUTTE DUE AUTO, EVACUATI I RESIDENTI
I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, dal primo pomeriggio di oggi, sono stati impegnati per lo spegnimento di un vasto incendio che ha interessato due garage in via Solferino a Grammichele (CT).
L'incendio si è sviluppato all'interno dei garage, dove erano parcheggiate due autovetture.
All'interno dei locali si trovava anche del legname ed altro materiale combustibile che ha reso più difficoltose le operazioni di spegnimento.
Sul posto sono state inviate anche due autobotti di rincalzo, un automezzo logistico ed il funzionario di servizio dalla Sede Centrale.
A scopo precauzionale sono state evacuate le famiglie residenti negli appartamenti soprastanti i locali coinvolti dalle fiamme.
Oltre al primo cittadino, presente sul posto, sono intervenuti anche personale sanitario del Servizio 118, militari dell'Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale e della protezione civile.