GARAGE IN FIAMME A GRAMMICHELE: DISTRUTTE DUE AUTO, EVACUATI I RESIDENTI

I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, dal primo pomeriggio di oggi, sono stati impegnati per lo spegnimento di un vasto incendio che ha...

A cura di Redazione 03 marzo 2025 22:02

