GARIBALDI NESIMA, GIOCATTOLI E 5 SMART TV DONATI AI PICCOLI PAZIENTI DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA

La sala giochi del reparto di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania da oggi è ancora più colorata. Un gesto di cuore per gli oltre 1000 piccoli pazienti ospitati og...

La sala giochi del reparto di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania da oggi è ancora più colorata. Un gesto di cuore per gli oltre 1000 piccoli pazienti ospitati ogni anno: l'associazione di volontari “I sorrisi degli ultimi” pediatrica (con sede a Noto), presieduta da Raffaele Baglieri, ha invaso gli spazi diretti da Sebastiano Cacciaguerra con puzzle, giochi da tavolo, libri da colorare, bambole e robot, donando anche 5 smart tv da 32 pollici per allietare il tempo dei bambini e dei genitori durante il ricovero in ospedale.

I giochi donati, accuratamente selezionati per essere adatti a bambini di tutte le età e condizioni di salute, non solo serviranno come distrazione tra un trattamento sanitario e l’altro, ma saranno anche strumenti preziosi per lo staff ospedaliero, che li potrà così utilizzare per facilitare la comunicazione con i piccoli pazienti e aiutarli a esprimere le proprie emozioni. "Grazie a questa splendida dimostrazione di solidarietà e sostegno alla comunità – commenta il direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica Sebastiano Cacciaguerra, un’eccellenza del nostro territorio per interventi di chirurgia malformativa urologica e gastrointestinale con tecniche mininvasive di ultima generazione - riusciremo a rendere l'ambiente ospedaliero un po’ più amichevole e a dare ai bambini un senso di normalità in un momento difficile della loro vita. Questi giochi faranno una grande differenza per i piccoli degenti, aiutandoli a sentirsi a ridurre lo stress durante il ricovero. Siamo profondamente grati all'associazione per la generosità mostrata e per aver pensato ai nostri piccoli pazienti".

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo sia dal personale ospedaliero che dalle famiglie dei piccoli pazienti: l'associazione “I sorrisi degli Ultimi”, che da anni è impegnata su tutto il territorio nazionale a supportare varie cause sociali e comunitarie, ha scelto di focalizzare la propria attenzione sul benessere dei bambini ospedalizzati, riconoscendo l'importanza di un ambiente ospedaliero accogliente e stimolante per il recupero e il benessere psicologico dei piccoli pazienti.

"Crediamo fermamente che ogni bambino, indipendentemente dalla situazione, meriti di sorridere e di avere momenti di gioia, soprattutto in circostanze difficili come un ricovero ospedaliero", ha affermato il presidente Baglieri. “Siamo davvero felici – dice il dott. Giuseppe Giammanco, Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi – di tanta solidarietà attorno ai nostri pazienti. Il Garibaldi è da sempre considerato l’ospedale dei catanesi e, l’enorme attenzione di cittadini e associazioni, ci riempie d’orgoglio. Oltre al presidente dell’associazione, erano presenti: il vicepresidente Francesco Lucci, i consiglieri Andrea Giunta, Domenico Bellistri (che in memoria dei suoi genitori, entrambi storici docenti di liceo, ha fatto anche omaggio di una bellissima targa) Simona Ecora, e i volontari Rosario Ecora, Franco Agosta e Salvatore Azzara.