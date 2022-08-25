GAS, NUOVO PREZZO DA RECORD: FIAMMATA A 315 EURO
A cura di Redazione
25 agosto 2022 11:32
Una fiammata porta il futures sul gas, negli scambi ad Amsterdam, a toccare i 315 euro (+8%).
Poi si assesta su quota 310 euro, un rialzo comunque vertiginoso sulla peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai Governi.
L'impennata ha anche portato i prezzi dell'energia in tutto il continente a livelli mai visti prima, contribuendo all'aumento dei costi per tutto, dalla produzione di zinco e alluminio ai fertilizzanti.