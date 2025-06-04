Gaslini, intervento mai eseguito al mondo salvato bimbo di 2 anni con malformazione rara

Un intervento "mai eseguito al mondo in un bambino di soli due anni è stato portato a termine con successo all'Istituto Giannina Gaslini" di Genova.Lo annuncia in una nota l'ospedale pediatrico spiega...

Lo annuncia in una nota l'ospedale pediatrico spiegando che "il piccolo paziente era affetto da una rara e complessa malformazione della trachea e dei bronchi, che lo metteva a rischio di grave insufficienza respiratoria.

Il trattamento tradizionale in casi simili prevede un intervento altamente invasivo tramite circolazione extracorporea in sternotomia, ovvero l'incisione longitudinale dello sterno, con conseguenti rischi di dolore, infezioni, sanguinamento, e tempi di recupero lunghi".

All'Istituto Gaslini, un'equipe multidisciplinare specializzata nel trattamento delle malformazioni tracheali ha scelto di adottare un approccio alternativo mini-invasivo, combinando chirurgia robotica e supporto ECMO (ossigenazione extracorporea).

Questa tipologia d'intervento, sebbene già utilizzata negli adulti, non è mai stata descritta nella letteratura mondiale in un paziente pediatrico di 10 kg.

"Si tratta di un intervento innovativo e molto complesso nel bambino piccolo che dimostra quanto la tecnologia, se ben integrata con l'esperienza clinica, possa cambiare il futuro della chirurgia pediatrica - ha spiegato il professor Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Gaslini -

La chirurgia robotica, il trattamento delle malformazioni tracheali e le metodiche di ossigenazione (Ecmo) sono punti di forza del Gaslini dove la tecnologia ha raggiunto livelli elevati, grazie alle strategie delle Direzioni, per ridurre al minimo il traumatismo e quindi la rapida ripresa della vita normale".