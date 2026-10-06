Gasolio, stangata da oggi 6 ottobre: finisce lo sconto, quanto costa fare il pieno

Dal 6 ottobre aumenta la tassazione sul diesel. Eni ritocca di 6 centesimi al litro i prezzi consigliati, mentre salgono anche Gpl e metano

Da oggi, martedì 6 ottobre, fare il pieno di gasolio costa di più. Con la conclusione dell’agevolazione fiscale sulle accise, la tassazione sul diesel torna infatti al livello previsto dal primo gennaio: 672,90 euro ogni mille litri, con un incremento di 50 euro ogni mille litri.

L’effetto più evidente si registra sui prezzi consigliati da Eni, dove il rincaro, considerando anche l’Iva, arriva a circa 6 centesimi al litro. Sulla media nazionale dei distributori, invece, l’impatto iniziale risulta per il momento più contenuto, con un aumento di circa 2 millesimi al litro.

Eni, il tetto sul gasolio sale a 2,25 euro

L’adeguamento era atteso. Quando Eni aveva introdotto il limite ai prezzi dei carburanti alla fine di settembre, aveva infatti collegato la misura alla presenza dello sconto fiscale sulle accise.

Con la fine dell’agevolazione, il tetto previsto per il gasolio viene quindi portato a 2,25 euro al litro.

Nel frattempo si registrano variazioni anche per gli altri carburanti. Il Gpl è aumentato dopo il rialzo dei prezzi di importazione dall’Algeria, con Eni, Q8 e Tamoil che hanno applicato ritocchi di circa un centesimo al litro. In crescita anche il prezzo del metano.

I prezzi medi dei carburanti

Secondo le rilevazioni disponibili, sulla rete stradale nazionale i prezzi medi al self service sono:

Benzina: 2,043 euro al litro;

Gasolio: 2,244 euro al litro;

Gpl: 0,763 euro al litro;

Metano: 1,905 euro al chilo.

Più elevati i prezzi sulle autostrade, dove la benzina self service si attesta mediamente a 2,054 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,267 euro. Il Gpl si trova intorno a 0,888 euro al litro e il metano a 1,837 euro al chilo.

Self service e servito: la differenza resta elevata

Dalle rilevazioni effettuate su circa 21mila impianti emerge una differenza significativa anche tra modalità self service e servito.

Per la benzina, il prezzo medio self si aggira intorno ai 2,039 euro al litro, mentre il gasolio si attesta sui 2,233 euro.

Passando al servito, invece, la benzina sale mediamente a 2,176 euro al litro e il diesel raggiunge 2,372 euro al litro.

Tra i principali marchi, per il gasolio self service vengono rilevati prezzi medi di circa 2,191 euro per Eni, 2,194 per Q8, 2,227 per Tamoil e 2,232 euro per IP.

La situazione potrebbe comunque continuare a cambiare nei prossimi giorni, con i distributori chiamati ad adeguare progressivamente i listini al nuovo livello delle accise.