Gatto investito nella notte a Paternò: la denuncia di una residente “Correva a tutta velocità e ha puntato il gatto”

PATERNO’ – Un episodio di estrema crudeltà si è verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, intorno all’una, in via delle Rose, nei pressi dello Spirito Santo.A segnalarlo è Federica,...

A cura di Redazione 13 settembre 2025 09:41

