Gatto investito nella notte a Paternò: la denuncia di una residente “Correva a tutta velocità e ha puntato il gatto”
PATERNO’ – Un episodio di estrema crudeltà si è verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, intorno all’una, in via delle Rose, nei pressi dello Spirito Santo.A segnalarlo è Federica,...
PATERNO’ – Un episodio di estrema crudeltà si è verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, intorno all’una, in via delle Rose, nei pressi dello Spirito Santo.
A segnalarlo è Federica, residente della zona, che ogni giorno si prende cura con sacrificio dei gatti randagi del quartiere. Secondo il suo racconto, un gruppo di ragazzi, alla vista di un gatto che stava attraversando la strada, avrebbe volontariamente accelerato con l’auto per investirlo.
L’animale apparteneva alla colonia felina del condominio di Federica, la quale – come lei stessa racconta – spende gran parte del suo stipendio per sfamare i randagi della zona. «Mi sto spendendo tutto il mio stipendio per nutrirli – dice – e vedere un simile gesto fa male al cuore».
Il gesto, oltre a indignare, richiama l’attenzione sulla necessità di una maggiore cultura del rispetto verso gli animali e di un controllo più serrato contro episodi di maltrattamento, puniti dalla legge come veri e propri reati.
Federica ha chiesto di dare voce a questa vicenda per sensibilizzare l’opinione pubblica e denunciare la cattiveria gratuita che spesso si consuma lontano dai riflettori.
(La foto, troppo cruda, è stata oscurata per rispetto e sensibilità dei lettori.)