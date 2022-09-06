GDF. IL TENENTE ALESSIA DI CARO È LA PRIMA DONNA AL COMANDO DELLA COMPAGNIA DI CALTAGIRONE.

Il Tenente Alessia Di Caro ha assunto il comando della Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone, dando il cambio al Capitano Carlo Fonzone Caccese, ora destinato a ricoprire un importante incarico...

Di origini laziali, il Tenente Di Caro è stata il primo Ufficiale donna ad insediarsi, nel luglio 2020, presso la Compagnia di Caltagirone quale Comandante della Sezione Operativa Volante e Servizi di Polizia Giudiziaria, al termine del percorso di formazione della durata di cinque anni presso l’Accademia della Guardia di Finanza, massimo istituto di formazione del Corpo. Al termine del percorso formativo ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza e recentemente in Scienze Economiche, con un percorso di studi caratterizzato da insegnamenti in materie giuridiche ed economiche.

Dopo aver sviluppato importanti esperienze professionali, ottenendo già importanti risultati nel calatino, assume il prestigioso incarico di Comandante di Compagnia, rivestendo il delicato compito di gestire i molteplici aspetti demandati ad un Reparto territoriale della Guardia di Finanza, dalle indagini di Polizia Giudiziaria alle attività di ispezione e controllo in materia tributaria.

All’Ufficiale al comando della Compagnia di Caltagirone, il Comandante Provinciale Gen. B. Antonino Raimondo, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro per il delicato e prestigioso incarico.