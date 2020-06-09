I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Catania, nel corso di un servizio rivolto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumato...

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Catania, nel corso di un servizio rivolto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, hanno sequestrato 2 esemplari di tonno rosso (Thunnus Thinnus) dal peso complessivo di Kg. 420 in violazione della normativa sulla pesca relativa a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e ai piani di ricostruzione di specie ittiche soggette a particolari tutele.

Il tonno rosso, come altri grandi pesci pelagici, rischia l’estinzione a causa della pesca indiscriminata. Per difendere la specie e l’intero ecosistema marino di cui fa parte, l’Unione Europea ha adottato misure restrittive, in linea con le leggi internazionali, per regolamentarne le catture negli stati membri.

I controlli effettuati dalle Fiamme Gialle etnee nei pressi del Faro Biscari a Catania, hanno consentito di rinvenire il pescato trasportato a bordo di un furgone e di identificare due soggetti responsabili delle violazioni, nei confronti dei quali sono state elevate le relative sanzioni amministrative ed i sequestri.



GDF SEQUESTRA 2 ESEMPLARI DI TONNO ROSSO AL FARO BISCARI