GDF SEQUESTRA SU PESCHERECCIO SEI TONNELLATE SIGARETTE CONTRABBANDO
Oltre sei tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dalla Tunisia sono state sequestrate all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza su un peschereccio davanti alle coste del trapanese.
Le sigarette erano provenienti dalla Tunisia.
L’operazione è stata eseguita congiuntamente dal Comando regionale delle Fiamme gialle siciliane con i Reparti aeronavali Gdf. Fermati i componenti dell’equipaggio.
I particolari dell’operazione saranno resi noti alle 10 nel corso di una conferenza stampa alla Guardia di Finanza di Palermo.