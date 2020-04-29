GDVS - FIDAS - PATERNO’: NON SI FERMA!

Siamo tutti consapevoli delle enormi difficoltà che stiamo attraversando in questo difficile periodo, ma la nostra attività non può consentire battute d’arresto, proprio perché più che mai oggi è nece...

Siamo tutti consapevoli delle enormi difficoltà che stiamo attraversando in questo difficile periodo, ma la nostra attività non può consentire battute d’arresto, proprio perché più che mai oggi è necessario un più consistente rifornimento di sangue. I nostri donatori, anche se ormai è assodato, continuano a dimostrare spirito di solidarietà nei confronti dei più deboli.

Il mese di Aprile con tutti gli impedimenti del caso è stato foriero di un notevole numero di sacche di sangue. Infatti Domenica 5 Aprile in occasione della festività delle palme a Paternò si sono effettuate 25 donazioni e 5 predonazioni, e ancora Sabato 18 nella sede di Randazzo si sono registrate 28 donazioni e 4 predonazioni, i donatori di Bronte, invece, Domenica 19 hanno raggiunto 33 sacche e 5 idoneità e infine dulcis in fundo domenica 26, con le donazioni di Raddusa che sono state 21 si è raggiunto il ragguardevole numero di 107 sacche solo su Autoemoteca senza contare le donazioni del Servizio Trasfusionale.

Ma non avevamo dubbi: i nostri donatori non ci hanno mai deluso ed hanno risposto all’appello con senso di responsabilità, dimostrando ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che la solidarietà verso i più deboli non viene mai meno.

Le raccolte sono state effettuate nel massimo rispetto delle normative imposte dai vari decreti ministeriali adottando anche il sistema della programmazione dell’orario per evitare assembramenti e lunghe code.

A tutti loro va il nostro Grazie di cuore. Malgrado tutto l’altruismo esiste ancora e questa ne è la prova.