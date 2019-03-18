95047

GELA: AUTO SI RIBALTA, MORTA 14ENNE

Tragedia ieri sera a Gela, in provincia di Caltanissetta.Una ragazza, Vittoria Caruso, di 14 anni, è morta in un incidente stradala avvenuto nella zona industriale di contrada Brucazzi.Secondo quanto...

18 marzo 2019 08:39
Tragedia ieri sera a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Una ragazza, Vittoria Caruso, di 14 anni, è morta in un incidente stradala avvenuto nella zona industriale di contrada Brucazzi.

Secondo quanto trapela, la 14enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'auto sulla quale viaggiava con un amico di 19 anni.

Per cause ancora da accertare, la vettura ha urtato contro un guardrail e poi si è ribaltata.

Soccorsa e trasportata in ospedale, la ragazza è deceduta pochi minuti dopo il suo ricovero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia, carabinieri e 118.

