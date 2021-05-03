GELA, DUE SORELLE INCINTE SCOPRONO DI ESSERE POSITIVE AL COVID PICCHIANO L'OSTETRICO E FUGGONO

Un ostetrico dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela è stato picchiato da due sorelle in gravidanza e positive al Covid che subito dopo sono fuggite insieme alla madre.Una volta rintracciate dai car...

Un ostetrico dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela è stato picchiato da due sorelle in gravidanza e positive al Covid che subito dopo sono fuggite insieme alla madre.

Una volta rintracciate dai carabinieri a Riesi, paese nel quale risiedono, le tre donne sono state denunciate a vario titolo per lesioni ed epidemia colposa.

Le due donne, una al settimo mese di gravidanza e l'altra all'ottavo, si erano recate a Gela per una visita di controllo. Dopo essere state sottoposte al tampone rapido, con esito positivo, sono state sottoposte al molecolare e sistemate in due stanze diverse in attesa della visita. E da lì sono nati i primi battibecchi

. Quando l'ostetrico ha sottoposto una delle due sorelle all'esame la donna ha allontanato l'ecografo e gli altri strumenti, e si è scagliata contro il sanitario.

Nella stanza hanno fatto irruzione anche la madre e la sorella, a quanto pare arrabbiate perché volevano assistere l'una all'ecografia dell'altra.

Dopo aver picchiato l'ostetrico sono fuggite alla volta di Riesi, dove sono state rintracciate dai carabinieri e denunciate.

(ANSA).