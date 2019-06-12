GELA, ESPLOSIONE AL MERCATINO: TIZIANA NON CE L'HA FATTA

Tiziana Nicastro non ce l'ha fatta.La donna di 42 anni, travolta dall'esplosione che si è verificata la settimana scorsa al mercatino rionale di via Madonna del Rosario, oggi si è arresa.Era stata ric...

Tiziana Nicastro non ce l'ha fatta.

La donna di 42 anni, travolta dall'esplosione che si è verificata la settimana scorsa al mercatino rionale di via Madonna del Rosario, oggi si è arresa.

Era stata ricoverata al Civico di Palermo ma era in gravissime condizioni.

I medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte ma il suo cuore ha ceduto. Insieme ad altre cinque persone, era stata trasferita d'urgenza in un ospedale più attrezzato.

Adesso la posizione dell'unico indagato, il proprietario del furgone dal quale è partita la fuga di gas, potrebbe aggravarsi.

Su quanto è successo quel giorno al mercatino rionale di via Madonna del Rosario, dove una fuga di gas da una bombola utilizzata da un furgoncino adibito alla vendita di polli allo spiedo, sta indagando la Procura di Gela.