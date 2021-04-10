GELA FURTI ALLA MENSA DELL'OSPEDALE, DUE ARRESTI E 36 INDAGATI: COINVOLTO ANCHE IL CAPPELLANO

Era un 'magna magna' all'ospedale di Gela.La mensa alla stregua di un supermarket in cui approvvigionarsi a sbafo. Almeno cinquecento i furti commessi e documentati in soli due mesi. E qualcuno e' sta...

Era un 'magna magna' all'ospedale di Gela.

La mensa alla stregua di un supermarket in cui approvvigionarsi a sbafo. Almeno cinquecento i furti commessi e documentati in soli due mesi. E qualcuno e' stato sorpreso persino a orinare nei locali.

Adesso e' arrivato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per 36 persone, nell'ambito dell'inchiesta denominata, appunto, "Magna magna".

Coinvolti alcuni dipendenti della ditta incaricata della sanificazione e del supporto alle cucine all'interno dell'azienda ospedaliera "Vittorio Emanuele", loro familiari, cuochi, operatori sanitari e anche il cappellano dell'ospedale. Il danno è stato quantificato in poco piu' di 24 mila euro nei due mesi di attivita' di indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo del Reparto Territoriale di Gela.

