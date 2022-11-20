GELA. NON SI RASSEGNA ALLA FINE DELLA RELAZIONE, 22ENNE SPARA ALLA CUGINA DELLA EX E AI SUOI CANI

Un giovane di Gela di 22 anni, K.C., è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, tentata uccisione di animali, porto abusivo di pistola e atti persecutori.Il ventiduenne, che n...

Un giovane di Gela di 22 anni, K.C., è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, tentata uccisione di animali, porto abusivo di pistola e atti persecutori.

Il ventiduenne, che non si sarebbe mai rassegnato alla fine della storia d'amore con la ex fidanzata, ha continuato a perseguitarla nel tempo, picchiando anche i suoi familiari, fino ad arrivare, la sera del 14 novembre scorso a sparare ai suoi due cani e alla cugina di lei.

Il giovane è accusato di essersi fermato davanti al cancello dell'abitazione della ex e aver sparato tre colpi di pistola calibro 7.65 all'indirizzo dei due cani Corso che hanno riportato ferite, uno alla zampa e uno alla mandibola, non mortali.

Quella sera la cugina della ex fidanzata, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, stava cenando con i suoi familiari sulla veranda di casa, adiacente a quella della vittima, quando ha udito i colpi di pistola. Nonostante le raccomandazioni del padre, si è precipitata nel cortile e ha visto il giovane sparare contro i due cani per poi puntare la pistola verso di lei. Il ventiduenne ha esploso un altro colpo mancando, per fortuna, il bersaglio di pochi centimetri per poi fuggire a bordo del suo scooter.

I carabinieri a distanza di poche ore lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo . Ieri, a seguito della richiesta della Procura di Gela, il gip Francesca Pulvirenti ha convalidato l'arresto e il ventiduenne è stato condotto in carcere.