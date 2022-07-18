GELA, PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E SI SCHIANTA: MORTO 17ENNE CON PARENTI A PATERNÒ

Terribile incidente stradale nella notte a Gela, perde la vita un giovane che era in sella a una moto con un amico. Il ragazzo deceduto si chiama Rocco Bellia, la mamma è di Paternò.Il ragazzo, al mom...

Terribile incidente stradale nella notte a Gela, perde la vita un giovane che era in sella a una moto con un amico. Il ragazzo deceduto si chiama Rocco Bellia, la mamma è di Paternò.

Il ragazzo, al momento del tragico sinistro, era a bordo di uno scooter e sarebbe deceduto sul colpo.

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il 17enne avrebbe perso il controllo della moto Aprilia che guidava e sarebbe finito fuori strada. In seguito allo schianto, per Rocco Bellia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare; con l’adolescente viaggiava un altro giovane, rimasto ferito gravemente.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente che le autorità competenti stanno vagliando in queste ore. Sul posto 118, Carabinieri e Polizia.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che sui social si rincorrono per la morte di Rocco: " Ti o konosciuto ke avevi solo 4anni e ogni volta ke venivo a casa ne kombinavi una delle tue ma sei scansiato alla morte tante di quelle volte e quanti dispiaceri ai dato a quei poveri genitori ke ti anno cresciuto kN gli okki e oggi aspettiamo ke ritorni a casa a riabbracciare alla tua mamma e invece siamo qui ad aspettarti x darti l'ultimo saluto 😭😭😭😭nn possiamo crederci di nn sentire più la tua voce e di nn vederti più roccuccio 😭😭😭😭 ke destino maledetto. Ai lasciato un vuoto di ognuno di noi molto increduli.

Immagino che non ci sia dolore di più vasta portata e più profondo della perdita di un figlio. Le mie preghiere scrive Floraina sono tutte per voi in questo momento così difficile.