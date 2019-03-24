GELA: RUBANO 80 CENT DA UNA FIAT PANDA, CONDANNATI A 8 MESI DI VOLONTARIATO
A Gela tre minorenni dovranno svolgere per otto mesi attività di volontariato per avere compiuto, lo scorso anno, un "furto aggravato" di 80 centesimi.L'ha deciso il gup del tribunale dei minori di Ca...
A Gela tre minorenni dovranno svolgere per otto mesi attività di volontariato per avere compiuto, lo scorso anno, un "furto aggravato" di 80 centesimi.
L'ha deciso il gup del tribunale dei minori di Caltanissetta.
I tre ragazzi (due maschi e una femmina) si sono trovati nei guai per una scommessa lanciata da uno di loro secondo il quale la chiave della Fiat Panda del padre fungeva da passepartout per aprire tutte le auto di quel tipo.
Il ragazzo vinse la scommessa perché la macchina presa di mira, in un pomeriggio di noia, si aprì davvero. La scena però fu seguita a distanza dal proprietario che mise in fuga i tre, denunciando l'episodio a una volante.
Quando il padrone della Panda dichiarò, conciliante, che dall'auto erano stati portati via "solo gli spiccioli" del porta oggetti, 80 centesimi, scattò lo stesso la denuncia, anche se i tre negano di avere preso i soldi.
Fino a novembre dovranno dedicarsi ad autistici e anziani e dimostrare di avere meritato il perdono giudiziario.