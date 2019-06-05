GELA, SCOPPIA BOMBOLA AL MERCATO: SETTE FERITI, DUE SONO GRAVISSIMI

Sfiorata la strage questa mattina al mercato rionale di via Madonna del Rosario a Gela.La bombola di gas a bordo di un camion allestito per la ristorazione è improvvisamente esplosa investendo decine...

Sfiorata la strage questa mattina al mercato rionale di via Madonna del Rosario a Gela.

La bombola di gas a bordo di un camion allestito per la ristorazione è improvvisamente esplosa investendo decine di persone che si trovavano nei pressi del mezzo.

Dalle prime informazioni, ci sarebbero sei feriti di cui sarebbero due gravissimi. I feriti sono stati tutti trasportati all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118, un elisoccorso.

Subito dopo l'esplosione, l'area sembrava una zona di guerra, con gente che fuggiva, grida disperate, fiamme e detriti dappertutto.

Al momento dell'esplosione il mercato era molto affollato e poteva essere un massacro.

#Gela (CL) #5giugno 12:00, per probabile fuga di gas da una bombola GPL, esplosione di un furgone nel mercato rionale in via Madonna del Rosario: 7 le persone ferite, in corso le operazioni di soccorso pic.twitter.com/lMyBSQZDjA — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 5, 2019

