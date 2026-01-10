Gelo e neve anche a bassa quota: il Comune di Ragalna invita alla massima prudenza

Il Comune di Ragalna ha diffuso nella serata di oggi un avviso alla cittadinanza in relazione all’abbassamento delle temperature e alle nevicate previste anche a bassa quota, che potrebbero creare dis...

Il Comune di Ragalna ha diffuso nella serata di oggi un avviso alla cittadinanza in relazione all’abbassamento delle temperature e alle nevicate previste anche a bassa quota, che potrebbero creare disagi e condizioni di pericolo lungo la viabilità.

L’Amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza, in particolare lungo le strade comunali ed extraurbane, dove la presenza di ghiaccio e neve può rendere difficoltosa la circolazione.

❗ Obblighi per la circolazione

Si ricorda ai cittadini l’obbligo di rispettare le normative vigenti, in particolare:

circolare con pneumatici invernali

oppure avere catene da neve idonee a bordo

La Protezione Civile Comunale e la Polizia Locale sono attive su tutto il territorio per il monitoraggio costante della situazione e per l’adozione delle necessarie misure a tutela della sicurezza pubblica.

Il Comune invita inoltre la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali, soprattutto nelle prossime ore, quando le condizioni meteo potrebbero peggiorare ulteriormente.