Da gennaio le pensioni non verranno pagate il 1° del mese, ecco il calendario 2017

La pensione per milioni di italiani arriverà con qualche giorno di ritardo già da gennaio. Questo quanto comunica l’Inps in una nota del 22 dicembre , i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli...

La pensione per milioni di italiani arriverà con qualche giorno di ritardo già da gennaio. Questo quanto comunica l’Inps in una nota del 22 dicembre , i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie Inail saranno effettuati il secondo giorno bancabile. Si tratta dell’applicazione letterale del decreto Legge n° 65 del 21 maggio 2015 che ha uniformato le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche, dall’INPS all’INPDAD. Dunque, la rata di gennaio 2017 sarà erogata da Poste e banche non il primo del mese, ma il 3 gennaio 2017.

Calendario pensioni 2017