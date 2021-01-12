GENOA, PORTA LA FERRARI A LAVARE MA L'UOMO DELL'AUTOLAVAGGIO LA DISTRUGGE

Giornata poco piacevole per Federico Marchetti, ex portiere del Cagliari e attualmente nella rosa del Genoa. Prima dell’allenamento odierno con la squadra ligure, aveva affidato la sua Ferrari a un au...

Giornata poco piacevole per Federico Marchetti, ex portiere del Cagliari e attualmente nella rosa del Genoa. Prima dell’allenamento odierno con la squadra ligure, aveva affidato la sua Ferrari a un autolavaggio per poterla rivedere in tutto il suo splendore: le cose, purtroppo, sono andato diversamente.

Il dipendente dell’attività, nel tragitto con la lussuosa autovettura del calciatore, ha avuto un brutto incidente stradale: la Ferrari di Marchetti ha riportato pesantissimi danni alla parte anteriore, schiantandosi contro alcune auto in sosta come riportato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX.

La bellissima macchina, come si può vedere dalla foto, è rimasta quasi totalmente distrutta nello schianto con le altre vetture in sosta.