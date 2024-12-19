GENOVA, FURTO TRA RELIGIOSE: SUORA RUBA CARTA DI CREDITO ALLA CONSORELLA E PRELEVA 1000 EURO

Ha approfittato di un momento di distrazione e quando ha visto il portafoglio appoggiato sul letto ha preso la carta di credito e poi ha prelevato mille euro nel giro di due minuti.La protagonista è u...

Ha approfittato di un momento di distrazione e quando ha visto il portafoglio appoggiato sul letto ha preso la carta di credito e poi ha prelevato mille euro nel giro di due minuti.

La protagonista è una suora di 35 anni, come suora è anche la vittima del furto.

L'episodio risale a questa estate.

La religiosa, difesa dall'avvocato Matteo Carpi, è accusata di furto e indebito uso di carte di credito. Tutto è successo in una residenza protetta per anziani ad Albaro, lo scorso 26 agosto.

La suora ha visto il portafoglio appoggiato sul letto della stanza della consorella e ha sfilato la carta di credito. Dopo di che è uscita dall'istituto ed è andata a uno sportello bancomat vicino dove ha prelevato prima 500 euro e un minuto dopo altri 500.

Quando la suora si accorta dell'ammanco ha denunciato la consorella.

"Volevo solo farle un dispetto", è stata la difesa della donna.

La pm Sabrina Monteverde l'ha indagata e nei giorni scorsi ha chiuso le indagini e adesso rischia il processo.