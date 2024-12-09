GENOVA: NOTTE HOT IN AUTOSTRADA: COPPIA SORPRESA DALLA POLIZIA MENTRE SI ESIBISCE DAVANTI AI CAMIONISTI, DENUNCIATI

Un'auto ferma nella piazzola di sosta, a bordo una coppia che consuma un rapporto sessuale davanti a una platea di camionisti. È stata la scoperta di una pattuglia della polizia stradale di Sampierdar...

È stata la scoperta di una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena nella notte del 4 dicembre, insospettita dalla posizione dell'auto, parcheggiata tra diversi mezzi pesanti nell'area di parcheggio autostradale nei pressi di Recco.

Fermata, non era la prima volta per la coppia: tra i precedenti anche atti osceni in luogo pubblico

All'interno del veicolo vi era una coppia, di 45 anni, che stava consumando un rapporto sessuale con il chiaro intento di mostrarsi agli altri utenti presenti nell'area.

I due, si è scoperto, sono gravati da numerosi precedenti penali, tra cui alcuni riconducibili agli atti osceni in luogo pubblico. Per loro è scattata la multa che va dai 5mila ai 30mila euro