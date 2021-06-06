GENOVA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE NEL GIARDINO DI UN CONDOMINIO, ILLESO
Un curioso incidente ha coinvolto ieri i vigili del fuoco di Genova che sono dovuti intervenire per un'auto bloccata all'interno di un giardino condominiale. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito...
L'uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo finendo in un giardino sotto strada ma fortunatamente rimanendo illeso.
L'autista è riuscito ad uscire autonomamente dalla propria vettura, l'intervento dei pompieri si è reso necessario per rimuovere il veicolo dal giardino attraverso l'uso della autogru.