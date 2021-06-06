95047

GENOVA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE NEL GIARDINO DI UN CONDOMINIO, ILLESO

Un curioso incidente ha coinvolto ieri i vigili del fuoco di Genova che sono dovuti intervenire per un'auto bloccata all'interno di un giardino condominiale. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2021 12:11
GENOVA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE NEL GIARDINO DI UN CONDOMINIO, ILLESO -
Oltre 95047
Condividi

Un curioso incidente ha coinvolto ieri i vigili del fuoco di Genova che sono dovuti intervenire per un'auto bloccata all'interno di un giardino condominiale. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito.

L'uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo finendo in un giardino sotto strada ma fortunatamente rimanendo illeso.

L'autista è riuscito ad uscire autonomamente dalla propria vettura, l'intervento dei pompieri si è reso necessario per rimuovere il veicolo dal giardino attraverso l'uso della autogru.

GENOVA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE NEL GIARDINO DI UN CONDOMINIO, ILLESO
GENOVA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE NEL GIARDINO DI UN CONDOMINIO, ILLESO

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047