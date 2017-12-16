95047

GENOVA: Posta una barzelletta sui carabinieri su Facebook: casalinga denunciata

Una casalinga di 58 anni di Trento è stata denunciata per vilipendio alle forze armate per avere postato una barzelletta sui carabinieri su una pagina di Facebook di Casarza Ligure, comune non lontano...

16 dicembre 2017 15:15
Una casalinga di 58 anni di Trento è stata denunciata per vilipendio alle forze armate per avere postato una barzelletta sui carabinieri su una pagina di Facebook di Casarza Ligure, comune non lontano da Sestri Levante.

A identificare la donna sono stati i carabinieri della compagnia sestrese che hanno anche denunciato una donna di 36 anni, ritenuta, in quanto amministratore della pagina, colpevole di non avere rimosso la barzelletta ritenuta offensiva.

La barzelletta è stata poi rimossa dalla pagina di Fb con tanto di scuse all'Arma.

La barzelletta ironizzava sull'arma dei Carabinieri. Toccherà ora al giudice stabilire se in questa barzelletta ci siano gli estremi per una denuncia per vilipendio delle forze armate.

