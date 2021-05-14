GENOVA: RISPONDE AL TELEFONO AI POLIZIOTTI CON LO SMARTPHONE CHE AVEVA RUBATO, DENUNCIATO

La Polizia di Stato ha denunciato un 33enne nigeriano, pluripregiudicato, per rapina.Domenica scorsa, in Piazza Vittorio Veneto, l'uomo aveva cercato per l'ennesima volta di convincere una connazional...

La Polizia di Stato ha denunciato un 33enne nigeriano, pluripregiudicato, per rapina.

Domenica scorsa, in Piazza Vittorio Veneto, l'uomo aveva cercato per l'ennesima volta di convincere una connazionale a diventare la sua fidanzata. Al rifiuto di lei il 33enne l'ha colpita al volto con una bottiglia, sottraendole poi il telefono con cui la donna stava cercando di chiamare soccorso.

Aiutati dalle telecamere della zona gli agenti del Commissariato Cornigliano sono riusciti a dare un nome ed un volto al rapinatore, che però è risultato irreperibile nel luogo dove avrebbe dovuto dimorare.

Gli agenti hanno così provato a telefonare all'utenza della vittima, alla quale ha risposto tranquillamente il 33enne. Convocato con una scusa in Commissariato, l'uomo si è presentato e, su richiesta dei poliziotti, ha mostrato lo smartphone rubato domenica scorsa