GENOVA: RISTORANTE CHIUDE ALL'IMPROVVISO PER EVITARE CONTROLLI, MA DIMENTICANO CLIENTE NEL BAGNO

Quando hanno intuito che stavano arrivando le volanti della polizia hanno sbattuto tutti i clienti fuori, alcuni con ancora il cibo nel piatto, un fuggi fuggi disordinato e precipitoso che gli fatto d...

Quando hanno intuito che stavano arrivando le volanti della polizia hanno sbattuto tutti i clienti fuori, alcuni con ancora il cibo nel piatto, un fuggi fuggi disordinato e precipitoso che gli fatto dimenticare un avventore nel bagno.

I gestori di un ristorante etnico di Cornigliano ora rischiano una serie di multe e pure di denunce.

Quando i poliziotti sono arrivati davanti all'ingresso del locale lo hanno trovato stranamente chiuso nonostante fossero solo le 22 della sera della festa di Halloween.

Sono bastate poco domande ai tanti avventori ancora fuori, al freddo e con la digestione in corso, per accertare che il titolare del locale aveva chiuso all'improvviso poco prima dell'arrivo delle volanti, per tentare di evitare controlli e guai.

Gli agenti erano stati inviati sul posto proprio per la segnalazione di assembramenti eccessivi nel locale, in cui probabilmente c'erano anche molte persone sprovviste di green pass.

Proprio perchè consapevoli dei guai in cui potevano incorrere e probabilmente a conoscenza del fatto che stava per arrivare la polizia, i ristoratori hanno letteralmente cacciato fuori tutti gli avventori e chiuso il locale poco prima dell'arrivo delle pattuglie della polizia.

Una fretta, quella di chiudere anzitempo, che gli ha fatto dimenticare uno degli avventori nel bagno.

Il cliente prigioniero quando si è accorto di essere rimasto bloccato nel locale chiuso ha chiesto aiuto a chi era all'esterno da una finestra: "Mi aprite? Devo uscire" a rispondergli e a liberarlo sono stati proprio gli agenti che hanno subito preso da parte e chiesto spiegazioni di quanto era accaduto al titolare del ristorante.

FONTE