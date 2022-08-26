GENOVA, TIR E AUTO FANNO INVERSIONE A U IN AUTOSTRADA: BLOCCATI E MULTATI

Tentano un'inversione a "u" in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ha anche denunciati alla procura per attentato alla s...

Tentano un'inversione a "u" in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ha anche denunciati alla procura per attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

E' successo a Genova e i protagonisti della folle manovra sono stati il conducente di un tir, originario dell'est Europa, e il guidatore di una vettura presa a noleggio, anche lui straniero.

I due hanno subito il ritiro della patente e una multa salatissima, da ottomila euro.