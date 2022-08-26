95047

GENOVA, TIR E AUTO FANNO INVERSIONE A U IN AUTOSTRADA: BLOCCATI E MULTATI

Tentano un'inversione a "u" in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ha anche denunciati alla procura per attentato alla s...

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2022 19:24
GENOVA, TIR E AUTO FANNO INVERSIONE A U IN AUTOSTRADA: BLOCCATI E MULTATI -
News
Condividi

Tentano un'inversione a "u" in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ha anche denunciati alla procura per attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

E' successo a Genova e i protagonisti della folle manovra sono stati il conducente di un tir, originario dell'est Europa, e il guidatore di una vettura presa a noleggio, anche lui straniero.

I due hanno subito il ritiro della patente e una multa salatissima, da ottomila euro.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047