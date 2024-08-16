GERARDINA TROVATO TORNA SUL PALCO DOPO LA DEPRESSIONE E I PROBLEMI ECONOMICI: «NON ABBANDONATEMI»

Gerardina Trovato torna a cantare. L'artista siciliana, dopo la malattia e i problemi economici, sta provando a rilanciare la sua carriera artistica, anche grazie all'enorme affetto dei social. Ma and...

Gerardina Trovato torna a cantare. L'artista siciliana, dopo la malattia e i problemi economici, sta provando a rilanciare la sua carriera artistica, anche grazie all'enorme affetto dei social. Ma andiamo con ordine. L'avventura nella musica di Gerardina Trovato comincia nel '93, quando si classifica al secondo posto fra le nuove proposte di Sanremo con il brano "Ma non ho più la mia città", alle spalle di Laura Pausini con "La solitudine".

La cantante tornerà al Festival in altre due occasioni, fra i big, portando a casa discreti posizionamenti in classifica e conquistando sempre il favore di pubblico e critica.

Poi qualcosa si inceppa nella vita di Gerardina Trovato. Nel 2020 in un'intervista ci ha raccontato: «Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene.

Mia madre mi liquidò con 50mila euro, facendomi credere che l'eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole».

Ai problemi economici si sono aggiunti poi quelli di salute mentale: «Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Avevo l'ansia e loro non facevano altro che darmi calmanti e pillole. Uno mi prescrisse anche il litio, un elemento chimico che se assunto male provoca grandi danni. Mi hanno ridotta malissimo».

Per anni di lei non si è saputo nulla. Ci fu un tentativo da parte di Amadeus di portarla a Sanremo, ma la cosa non andò in porto.

Ma di recente su TikTok sono apparsi dei video di Gerardina, di nuovo sul palco ad anni di distanza dall'ultima volta, un po' provata ma con la stessa inconfondibile voce. E l'affetto del popolo social, che ha immediatamente compreso la sua storia, è esploso: in tanti si stanno mobilitando per dare visibilità alla Trovato, che oggi ha 57 anni, desiderosi di aiutarla e magari darle l'opportunità di tornare sul palco dell'Ariston.

Per ora Gerardina si sta esibendo in alcuni piccoli comuni siciliani, ma chissà che nel suo futuro non possa esserci di nuovo Sanremo. La gente lo chiede a gran voce e lei, dopo tutto quello che ha passato, se lo meriterebbe.