GERMANIA. MERKEL REVOCA LOCKDOWN TOTALE A PASQUA: CHIEDO SCUSA AL POPOLO TEDESCO, SPERO MI POTRANNO PERDONARE

Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da Angela Merkel.

Al vertice di due giorni fa era stato deciso uno stop di tutte le attività fra il primo e il 5 aprile, con la chiusura perfino dei supermercati (ma era prevista un’eccezione per generi alimentari il sabato santo). Questa misura, che includeva dei 'Ruhetage', e cioè dei 'giorni di sosta' ulteriori rispetto ai festivi ordinari, ha provocato grande confusione ed è stata fortemente attaccata dal mondo economico.

"È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo", ha detto Angela Merkel in uno statement tenuto subito dopo la conferenza blitz fra Stato e Regioni durante la quale ha annullato il super lockdown dei giorni di Pasqua. "So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine", ha aggiunto la Cancelliera.