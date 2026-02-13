Paternò, enorme buca in via Bologna: “Già 5 auto con cerchi danneggiati, rischio incidenti”

Preoccupazione a Paternò per una grossa buca presente in via Bologna, segnalata da diversi cittadini negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da un residente, si tratterebbe addirittura della seconda segnalazione fatta da terzi, ma finora nessun intervento sarebbe stato effettuato.

La situazione starebbe diventando sempre più pericolosa: almeno cinque automobili avrebbero già riportato danni ai cerchi dopo aver colpito la buca.

Ancora più grave quanto accaduto nella serata di ieri: un motociclista avrebbe rischiato di cadere, riuscendo ad evitare l’impatto solo all’ultimo momento grazie a una brusca sterzata.

La buca, definita “enorme” da chi ha inviato la segnalazione, rappresenterebbe un serio pericolo soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la visibilità è ridotta.

I cittadini chiedono adesso un intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza, prima che possano verificarsi incidenti più gravi.