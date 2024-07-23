GIALLO A FONDACHELLO, DONNA DI TRENT'ANNI TROVATA MORTA IN BAGNO. IMPICCATA, MA CON LIVIDI SUL CORPO

Giallo a Fondachello, frazione marinara di Mascali, dove una donna sui 30 anni d'età è stata trovata impiccata nel bagno di una abitazione che aveva preso in affitto con il compagno per le vacanze.La...

Giallo a Fondachello, frazione marinara di Mascali, dove una donna sui 30 anni d'età è stata trovata impiccata nel bagno di una abitazione che aveva preso in affitto con il compagno per le vacanze.

La donna aveva avuto ieri sera una lite con l'uomo, che aveva lasciato l'abitazione.

Il corpo è stato trovato nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giarre.

La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Il compagno è sentito, come testimone, nella Caserma dell'Arma da militari e dal sostituto procuratore di Catania di turno.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio.

Maggiori indicazioni potranno venire dall'autopsia, se la Procura riterrà di doverla disporre. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania.