GIALLO A MISTERBIANCO, PICCOLA BARA BIANCA TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA
Una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania al confine con il comune di Misterbianco.Su fatto sono intervenuti la polizia locale e...
A cura di Redazione
01 giugno 2023 13:32
Una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania al confine con il comune di Misterbianco.
Su fatto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri della tenenza del paese che hanno avviato un'indagine per capire se la bara contenesse il corpicino di un bambino, oppure se è stata abbandonata sul posto vuota.
L'unico particolare è che dentro vi erano ancora le parature funerarie utilizzate per la sepoltura.