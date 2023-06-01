95047

GIALLO A MISTERBIANCO, PICCOLA BARA BIANCA TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA

Una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania al confine con il comune di Misterbianco.Su fatto sono intervenuti la polizia locale e...

A cura di Redazione Redazione
01 giugno 2023 13:32
GIALLO A MISTERBIANCO, PICCOLA BARA BIANCA TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA -
News
Condividi

Una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania al confine con il comune di Misterbianco.

Su fatto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri della tenenza del paese che hanno avviato un'indagine per capire se la bara contenesse il corpicino di un bambino, oppure se è stata abbandonata sul posto vuota.

L'unico particolare è che dentro vi erano ancora le parature funerarie utilizzate per la sepoltura.

FONTE AGI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047