Giallo nel Messinese: tre cadaveri trovati nei boschi di Montagnareale, indagini in corso

Macabra scoperta nel territorio di Montagnareale, in provincia di Messina, dove tre persone sono state rinvenute senza vita in una zona boscosa e isolata. L’allarme è scattato dopo una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112, ma l’identità di chi ha segnalato l’accaduto non è stata resa nota dagli inquirenti.

Poco dopo la chiamata, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, avviando le operazioni di sopralluogo e i primi rilievi. Presenti anche il procuratore capo della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, e il sostituto procuratore di turno, che stanno coordinando le indagini.

Le attività investigative sono ancora in corso e, al momento, non è possibile fornire una prima ricostruzione certa dell’accaduto.

Gli inquirenti sono però già riusciti a identificare le tre vittime: si tratta di persone del posto, tutte trovate con indosso abiti da cacciatore.

Dai primi riscontri, sui corpi sarebbero presenti ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma ogni conferma è rimessa agli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali. Il luogo del ritrovamento si trova in una zona rurale abitualmente frequentata per l’attività venatoria, elemento che rientra tra quelli al vaglio degli investigatori.

Restano al momento ignote le circostanze che hanno portato alla morte delle tre persone. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e responsabilità.