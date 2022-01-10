GIANNA NANNINI: "MI CANDIDO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
A cura di Redazione
10 gennaio 2022 19:06
Con un video postato su un social la rocker senese Gianna Nannini si candida “ufficialmente” a presidente della Repubblica per succedere a Sergio Mattarella, nell’ambito del dibattito sull’opportunità di una figura al femminile per il Quirinale.
“Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica – dice nel video sul suo profilo Instagram – e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica italiana”.