GIANNI MORANDI CO CONDUTTORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023.

Gianni Morandi sarà il coconduttore del Festival di Sanremo 2023. Lo annuncia il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, Amadeus, al Tg1. "Per tutte e cinque le serate sul palco saremo in due. Io e il grande Gianni Morandi".

"Buonasera signora Cardinaletti, buonasera Amadeus - saluta Morandi in un contributo video - Sono a casa e mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto io amo Sanremo. Poi mi sono fatto una domanda: 'Come mai Amadeus mi vuole vicino?'. E ho pensato che hai fatto tre festival straordinari. Grandi successi. Festival anche molto impegnativi. Faticosi. E tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e allora forse hai bisogno vicino di qualcuno che ti dia una mano, forte, energica, giovane. E, quindi, hai chiamato me - scherza Morandi - Accetto con entusiasmo".

"Una grande gioia. Gianni è amato da tutti - commenta in studio Amadeus con la giornalista Giorgia Cardinaletti, al timone dell'edizione delle 20 del Tg1 - Gianni è la storia della televisione. E' la storia della musica. Ed è anche il presente, perché lui è amatissimo dall'intera famiglia, da intere generazioni. I ragazzi oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori negli anni '60. Lui è attualissimo".