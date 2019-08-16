GIARDINI NAXOS, 22 ENNE DI BIANCAVILLA ACCOLTELLATO NELLA NOTTE: È GRAVE

Ieri notte un giovane 22enne di Biancavila è stato accoltellato nel centro di Giardini Naxos all'uscita da una discoteca.Intorno alle 3 è scoppiata una lite tra un gruppo di ragazzi.All'improvviso un...

Ieri notte un giovane 22enne di Biancavila è stato accoltellato nel centro di Giardini Naxos all'uscita da una discoteca.

Intorno alle 3 è scoppiata una lite tra un gruppo di ragazzi.

All'improvviso un ragazzo, ha estratto un coltello e ha sferrato diversi fendenti al ragazzo.

Immediati i soccorsi che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso del San Vincenzo di Taormina dove adesso è ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore che dopo il ferimento si è dato alla fuga.